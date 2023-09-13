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Потери ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР составили около 100 пехотинцев

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ВСУ потеряли при попытке штурма Опытного в ДНР около сотни морских пехотинцев, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».
Потери ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР составили около 100 пехотинцев
  • AP
  • © Evgen_Prozhyrko

Он опроверг фейк о том, что украинской армии удалось закрепиться в населённом пункте.

«Они кинули туда морпехов... но, естественно, 1-я бригада 1-го армейского корпуса ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими (ВСУ. — RT), морпехи», — цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения 1-го армейского корпуса российских войск эффективно отражают попытки наступления украинской армии и удерживают рубежи в районе села Опытное в ДНР.

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