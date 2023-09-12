В МО России рассказали об успешном отражении атак ВСУ в районе Опытного в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Ведомство подчеркнуло, что силы противника регулярно пытаются прорвать оборону, однако при безуспешных штурмах несут большие потери.
«Разведка и операторы БПЛА своевременно выявляют передвижение боевиков, после чего артиллерия наносит удары по штурмовым группам противника», — говорится в заявлении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС России отразили атаку ВСУ на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта.