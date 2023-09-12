В МО России рассказали об успешном отражении атак ВСУ в районе Опытного в ДНР

Подразделения 1-го армейского корпуса российских войск эффективно отражают попытки наступления украинской армии и удерживают рубежи в районе села Опытное в ДНР.

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ведомство подчеркнуло, что силы противника регулярно пытаются прорвать оборону, однако при безуспешных штурмах несут большие потери.

«Разведка и операторы БПЛА своевременно выявляют передвижение боевиков, после чего артиллерия наносит удары по штурмовым группам противника», — говорится в заявлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС России отразили атаку ВСУ на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта.