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В МО России рассказали об успешном отражении атак ВСУ в районе Опытного в ДНР

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Подразделения 1-го армейского корпуса российских войск эффективно отражают попытки наступления украинской армии и удерживают рубежи в районе села Опытное в ДНР.
В МО России рассказали об успешном отражении атак ВСУ в районе Опытного в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ведомство подчеркнуло, что силы противника регулярно пытаются прорвать оборону, однако при безуспешных штурмах несут большие потери.

«Разведка и операторы БПЛА своевременно выявляют передвижение боевиков, после чего артиллерия наносит удары по штурмовым группам противника», — говорится в заявлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС России отразили атаку ВСУ на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта.

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