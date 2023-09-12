Рогов заявил о пресечении атаки ВСУ на Новомайорское

Российская армия отбила атаку украинских военнослужащих на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта.

Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, противник пытался наступать на северо-западной окраине населённого пункта и принимал три попытки по закреплению. Однако бойцы ВС России пресекли действия ВСУ и рассеяли украинские силы.

«Во время отступления на исходные позиции его потери ещё больше возросли из-за нашего огня. Непонятна логика этих действий: вышли, оставили кучу народу и как минимум две единицы техники и вернулись», — сообщил Рогов.

Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли около 145 человек личного состава в ходе боёв на Запорожском направлении.