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Пленный боец ВСУ: к военному конфликту привёл Зеленский и политики Украины

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Деятельность президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков привела к началу спецоперации, заявил пленный украинский санитарный инструктор Богдан Коцан.
Пленный боец ВСУ: к военному конфликту привёл Зеленский и политики Украины
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«За президента Зеленского я не голосовал, так же как за Министерство обороны и других политиков. Их деятельность привела к ухудшению ситуации и дальнейшей войне», — цитирует РИА Новости Коцана.

Он отметил, что попал в плен в результате окружения.

По его словам, боевые задачи формулировались «невнятно».

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

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