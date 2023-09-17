Деятельность президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков привела к началу спецоперации, заявил пленный украинский санитарный инструктор Богдан Коцан.

«За президента Зеленского я не голосовал, так же как за Министерство обороны и других политиков. Их деятельность привела к ухудшению ситуации и дальнейшей войне», — цитирует РИА Новости Коцана.

Он отметил, что попал в плен в результате окружения.

По его словам, боевые задачи формулировались «невнятно».

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.