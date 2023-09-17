Пленный боец ВСУ: к военному конфликту привёл Зеленский и политики Украины
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«За президента Зеленского я не голосовал, так же как за Министерство обороны и других политиков. Их деятельность привела к ухудшению ситуации и дальнейшей войне», — цитирует РИА Новости Коцана.
Он отметил, что попал в плен в результате окружения.
По его словам, боевые задачи формулировались «невнятно».
Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.