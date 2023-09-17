Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM
- globallookpress.com
Об этом заявили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM», — говорится в сообщении.
Также были перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Ранее сообщалось, что ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.