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Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM

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Силы противовоздушной обороны за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM.
Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM
  • globallookpress.com

Об этом заявили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM», — говорится в сообщении.

Также были перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.

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