Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM

Силы противовоздушной обороны за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM», — говорится в сообщении.

Также были перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил в районах населённых пунктов Химик и Марьинка.