Пушилин заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку российских позиций

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные за сутки отразили не менее четырёх попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести разведку российских позиций на Краснолиманском направлении.

«Противник за последние сутки предпринимал ряд попыток (не менее четырёх) прощупать нашу оборону. Успеха не имел, был отброшен на исходные позиции», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Он также отметил, что ситуация находится под контролем.

«Позиции вполне контролируемые с нашей стороны», — заявил он.

Ранее стало известно, что православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка.