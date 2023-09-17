Пушилин заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку российских позиций
- РИА Новости
«Противник за последние сутки предпринимал ряд попыток (не менее четырёх) прощупать нашу оборону. Успеха не имел, был отброшен на исходные позиции», — приводит слова Пушилина ТАСС.
Он также отметил, что ситуация находится под контролем.
«Позиции вполне контролируемые с нашей стороны», — заявил он.
Ранее стало известно, что православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка.