На Украине сократят штат военных медиа из-за нехватки бойцов на фронте

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр анонсировала сокращение штата военных медиа в стране на фоне нехватки бойцов на фронте.

«Это будет онлайн-медиа... 144 человека обеспечивали работу, которую может обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это деньги. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте», — приводит её слова украинское издание «Детектор медиа».

Маляр пояснила, что ранее на видеохостинге YouTube был один украинский военный телеканал, который создавал контент для пяти каналов. Теперь он будет работать только на себя.

В августе украинские власти практически полностью запретили журналистам из других стран находиться на линии фронта.

В предыдущий раз подобные меры применялись в сентябре 2022 года, когда украинские силы проводили ряд операций на Харьковском направлении. Le Temps со ссылкой на источник пишет, что украинские чиновники и в этот раз надеются, что решение связано с желанием ВСУ скрыть от СМИ «крупное наступление, о котором нужно молчать».