Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным СМИ поездки на линию фронта

Украинские власти практически полностью запретили журналистам из других стран находиться на линии фронта.

Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

«Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они (журналисты. — RT) не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооружёнными силами Валерия Залужного», — говорится в материале.

Уточняется, что запрет в доступе для иностранных журналистов на линию соприкосновения вступил в силу без предварительных предупреждений.

Как отмечается в газете, данное решение могло быть связано с огромными потерями ВСУ и тем, что «украинские силы не смогли прорвать российскую оборону».

Вместе с этим в материале уточняется, что в предыдущий раз подобные меры применялись в сентябре 2022 года, когда украинские силы проводили ряд операций на Харьковском направлении. Le Temps со ссылкой на источник пишет, что украинские чиновники и в этот раз надеются, что решение связано с желанием ВСУ скрыть от СМИ «крупное наступление, о котором нужно молчать».

Ранее СМИ писали, что западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тыс. военных.