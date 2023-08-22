Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным СМИ поездки на линию фронта
- РИА Новости
Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.
«Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они (журналисты. — RT) не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооружёнными силами Валерия Залужного», — говорится в материале.
Уточняется, что запрет в доступе для иностранных журналистов на линию соприкосновения вступил в силу без предварительных предупреждений.
Как отмечается в газете, данное решение могло быть связано с огромными потерями ВСУ и тем, что «украинские силы не смогли прорвать российскую оборону».
Вместе с этим в материале уточняется, что в предыдущий раз подобные меры применялись в сентябре 2022 года, когда украинские силы проводили ряд операций на Харьковском направлении. Le Temps со ссылкой на источник пишет, что украинские чиновники и в этот раз надеются, что решение связано с желанием ВСУ скрыть от СМИ «крупное наступление, о котором нужно молчать».
Ранее СМИ писали, что западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тыс. военных.