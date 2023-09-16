Кулемзин сообщил о ранении мальчика при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мальчик 2010 года рождения получил ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Получил ранение мальчик 2010 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны ВСУ.
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