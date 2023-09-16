Кулемзин сообщил о ранении мальчика при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мальчик 2010 года рождения получил ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Получил ранение мальчик 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны ВСУ.