На Украине признались, что не ожидали жёсткой риторики Польши по зерну

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не ожидало, что Польша будет вести такую жёсткую риторику по вопросу экспорта зерна.

Об этом она сказала в эфире телеканал «Рада».

Стефанишина подчеркнула, что шантаж, который связан с экспортом украинского зерна, «очень чувствителен», так как у Киева нет других путей обеспечения стран своей продукцией, кроме как через Евросоюз.

«Конечно, это для нас очень неожиданно, такая жёсткая риторика польской стороны», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава с 16 сентября продлит запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.