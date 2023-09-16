На Украине признались, что не ожидали жёсткой риторики Польши по зерну
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Об этом она сказала в эфире телеканал «Рада».
Стефанишина подчеркнула, что шантаж, который связан с экспортом украинского зерна, «очень чувствителен», так как у Киева нет других путей обеспечения стран своей продукцией, кроме как через Евросоюз.
«Конечно, это для нас очень неожиданно, такая жёсткая риторика польской стороны», — цитирует её ТАСС.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава с 16 сентября продлит запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.