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На Украине признались, что не ожидали жёсткой риторики Польши по зерну

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Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не ожидало, что Польша будет вести такую жёсткую риторику по вопросу экспорта зерна.
На Украине признались, что не ожидали жёсткой риторики Польши по зерну
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в эфире телеканал «Рада».

Стефанишина подчеркнула, что шантаж, который связан с экспортом украинского зерна, «очень чувствителен», так как у Киева нет других путей обеспечения стран своей продукцией, кроме как через Евросоюз.

«Конечно, это для нас очень неожиданно, такая жёсткая риторика польской стороны», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава с 16 сентября продлит запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

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