Советник Сальдо заявил о переходе ВСУ к тактике«выжженной земли»
- AP
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Ранее назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта подконтрольной киевским властям части Херсонской области.
«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придётся возвращать, соответственно, будет взята тактика «выжженной земли», — подчеркнул Малькевич.
Он также заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.