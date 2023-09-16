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Советник Сальдо заявил о переходе ВСУ к тактике«выжженной земли»

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Внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Вооружённые силы Украины переходят к тактике «выжженной земли» на Херсонском направлении.
Советник Сальдо заявил о переходе ВСУ к тактике«выжженной земли»
  • AP

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придётся возвращать, соответственно, будет взята тактика «выжженной земли», — подчеркнул Малькевич.

Он также заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.

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