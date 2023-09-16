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Американский журналист Никсон: Украина прекратила своё существование

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Американский журналист Гарланд Никсон высказал мнение, что Украина прекратила своё существование, превратившись в инструмент политики Соединённых Штатов.
Американский журналист Никсон: Украина прекратила своё существование
  • Gettyimages.ru

Об этом Никсон сказал на своём YouTube-канале.

«Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена», — констатировал журналист.

Он провёл сравнение между Украиной и перчаткой, которую надевает грабитель, чтобы избежать отпечатков пальцев на месте преступления.

По мнению Никсона, Вашингтон использует Киев в качестве такой перчатки, чтобы скрыть свою причастность к разрушению Европы.

Ранее журналист Кит Кларенберг выразил мнение, что существование Украины находится под угрозой из-за расширения Североатлантического альянса.

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