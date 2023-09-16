Американский журналист Никсон: Украина прекратила своё существование
- Gettyimages.ru
Об этом Никсон сказал на своём YouTube-канале.
«Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена», — констатировал журналист.
Он провёл сравнение между Украиной и перчаткой, которую надевает грабитель, чтобы избежать отпечатков пальцев на месте преступления.
По мнению Никсона, Вашингтон использует Киев в качестве такой перчатки, чтобы скрыть свою причастность к разрушению Европы.
Ранее журналист Кит Кларенберг выразил мнение, что существование Украины находится под угрозой из-за расширения Североатлантического альянса.