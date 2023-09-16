В Минэнерго Украины заявили, что Киев пытается вытеснить Россию с рынка урана
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Слова Галущенко привело украинское Минэнерго в своих социальных сетях.
Украинский министр признал, что под контролем России находится значительная часть мирового рынка урана.
«Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Бразилия и Индия возобновили закупку российского урана.
Также Вашингтон увеличил импорт урана из России больше чем в два раза.