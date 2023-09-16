Балицкий: Рогозин и «Царские волки» посетили позиции батальона Судоплатова
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что недавно обсудил с Рогозиным перспективы сотрудничества бойцов по обучению операторов беспилотников в области аэроразведки и других технических направлений для нужд армии.
«Наши судоплатовцы имеют не только очень хороший боевой опыт, но и техническую подготовку в боевых условиях. Уверен, что благодаря совместной работе подготовка наших подразделений усилится», — резюмировал Балицкий.
Ранее он заявил, что ВС России на линии фронта в Запорожской области подбили уже более двух танков Challenger 2 британского производства.