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Рогов: ВС России обратили в бегство силы ВСУ в районе Работина

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Российские бойцы обратили в бегство штурмовые группы украинской армии в районе села Работино Запорожской области.
Рогов: ВС России обратили в бегство силы ВСУ в районе Работина
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на этом направлении хорошо себя проявили военнослужащие 291-го гвардейского мотострелкового полка ВС России. Разведчики быстро проводили работы, а артиллерия эффективно наносила удары по противнику.

«Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками», — поделился Рогов с агентством РИА Новости.

Он добавил, что в районе села был поражён пункт временной дислокации ВСУ, а авиация ударила бомбами по позициям врага.

Ранее Минобороны России заявило, что российские военные пресекли две атаки противника в районе Работина.

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