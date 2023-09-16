Рогов: ВС России обратили в бегство силы ВСУ в районе Работина
- РИА Новости
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, на этом направлении хорошо себя проявили военнослужащие 291-го гвардейского мотострелкового полка ВС России. Разведчики быстро проводили работы, а артиллерия эффективно наносила удары по противнику.
«Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками», — поделился Рогов с агентством РИА Новости.
Он добавил, что в районе села был поражён пункт временной дислокации ВСУ, а авиация ударила бомбами по позициям врага.
Ранее Минобороны России заявило, что российские военные пресекли две атаки противника в районе Работина.