Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о том, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.

«Такая информация подтверждает политику, проводимую киевским режимом, а именно: война до последнего украинца. Это характеризует последний месяц так называемого контрнаступления, которое, как многие эксперты говорят, привело к серьёзнейшим потерям не только в технике, вооружениях, но и колоссальным потерям в личном составе», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что именно такая информация, всплывающая из разных источников, «свидетельствует о реальной ситуации в этой стране».

Ранее полтавский военком Бережной заявил о потере за год 90% пополнивших ряды ВСУ.