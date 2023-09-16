Узнать больше

Депутат Туров — о словах военкома про потери ВСУ: Киев воюет до последнего украинца

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о том, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.
Депутат Туров — о словах военкома про потери ВСУ: Киев воюет до последнего украинца
  • AP

«Такая информация подтверждает политику, проводимую киевским режимом, а именно: война до последнего украинца. Это характеризует последний месяц так называемого контрнаступления, которое, как многие эксперты говорят, привело к серьёзнейшим потерям не только в технике, вооружениях, но и колоссальным потерям в личном составе», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что именно такая информация, всплывающая из разных источников, «свидетельствует о реальной ситуации в этой стране».

Ранее полтавский военком Бережной заявил о потере за год 90% пополнивших ряды ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить