Депутат Туров — о словах военкома про потери ВСУ: Киев воюет до последнего украинца
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«Такая информация подтверждает политику, проводимую киевским режимом, а именно: война до последнего украинца. Это характеризует последний месяц так называемого контрнаступления, которое, как многие эксперты говорят, привело к серьёзнейшим потерям не только в технике, вооружениях, но и колоссальным потерям в личном составе», — отметил парламентарий.
Он уточнил, что именно такая информация, всплывающая из разных источников, «свидетельствует о реальной ситуации в этой стране».
Ранее полтавский военком Бережной заявил о потере за год 90% пополнивших ряды ВСУ.