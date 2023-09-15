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Шмыгаль: власти привлекли «незначительные суммы» на восстановление Украины

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году власти смогли выделить «незначительные суммы» в бюджет на восстановление страны.

«К сожалению, по состоянию на сегодня очень незначительные суммы в несколько миллиардов долларов удалось привлечь от наших партнёров. Конечно, потребность больше», — цитирует его «Экономическая правда».

По словам украинского политика, было получено $3,3 млрд, в то время как восстановление в следующем году составит $10—15 млрд.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Эстония реализует идею о конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры.

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