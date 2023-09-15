Журналист из США Гарланд Никсон назвал украинское правительство одним из худших в мире, так как оно отправило солдат ВСУ погибать на минных полях.

В своём блоге на YouTube он высказал мнение, что Украиной управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы».

«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», — сказал Никсон.

Журналист добавил, что украинский президент Владимир Зеленский согласился продать страну западным компаниям, таким как Blackrock и Goldman Sachs.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные, отправившие российских военнопленных на минные поля, подлежат уничтожению.