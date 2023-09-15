Посол Белоруссии в России: Киев незаконно присвоил имущество Минска на $1 млрд

Украина незаконно конфисковала белорусское имущество на сумму $1 млрд после того, как началась российская специальная военная операция.

Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой во время выступления на круглом столе по украинскому урегулированию в Москве.

Он также подчеркнул, что Киев расторгнул более 60 международных двусторонних договоров и принял санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц. Крутой выразил поддержку действиям Москвы в вопросах вокруг конфликта на Украине.

«Бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти», — приводит РИА Новости слова посла.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза пришли к выводу, что не смогут законно изъять замороженные активы России.