Оппозиционеры в Молдавии проводят пикет против диктатуры властей
«Партия власти, президент сегодня курируются прозападными политиками, именно поэтому мы проводим сегодня эту акцию здесь, перед представителями западных правительств», — приводит РИА Новости слова члена партии Юрия Витнянского.
Он подчеркнул, что курс правящей партии представляет не «демократические нормы, а позор».
Ранее посольство России в Кишинёве направило в МИД Молдавии ноту протеста в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.