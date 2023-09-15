Оппозиционеры в Молдавии проводят пикет против диктатуры властей

Члены оппозиционной молдавской партии «Возрождение» проводят пикет у здания посольства ЕС в Кишинёве против диктатуры и цензуры, которые вводят власти республики.

«Партия власти, президент сегодня курируются прозападными политиками, именно поэтому мы проводим сегодня эту акцию здесь, перед представителями западных правительств», — приводит РИА Новости слова члена партии Юрия Витнянского.

Он подчеркнул, что курс правящей партии представляет не «демократические нормы, а позор».

Ранее посольство России в Кишинёве направило в МИД Молдавии ноту протеста в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.