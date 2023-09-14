Посольство России в Кишинёве направило ноту из-за высылки главы Sputnik Молдова
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.
«13 сентября в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена нота протеста», — сообщило посольство.
Также подчёркивается, что дипмиссия ожидает реакции общественности и уполномоченных структур Молдавии в сфере СМИ.
Ранее Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.
МИД России выразил протест Молдавии из-за высылки главы Sputnik.