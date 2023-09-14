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Посольство России в Кишинёве направило ноту из-за высылки главы Sputnik Молдова

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Посольство России в Кишинёве направило в МИД Молдавии ноту протеста в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
Посольство России в Кишинёве направило ноту из-за высылки главы Sputnik Молдова
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

«13 сентября в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена нота протеста», — сообщило посольство.

Также подчёркивается, что дипмиссия ожидает реакции общественности и уполномоченных структур Молдавии в сфере СМИ.

Ранее Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

МИД России выразил протест Молдавии из-за высылки главы Sputnik.

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