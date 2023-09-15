Ракета ВСУ для обстрела Новой Каховки была начинена поражающими элементами

Ракета, которую использовали ВСУ при обстреле Новой Каховки, была начинена поражающими элементами, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Ужасающий по степени цинизма террористический акт... По жилым кварталам нанесён удар ракетой, начинённой, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами», — написал он в Telegram.

Леонтьев уточнил, что все поражающие элементы были из вольфрама.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 15 человек.

В результате удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, ещё 240 повреждены.