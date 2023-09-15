Ракета ВСУ для обстрела Новой Каховки была начинена поражающими элементами
- РИА Новости
«Ужасающий по степени цинизма террористический акт... По жилым кварталам нанесён удар ракетой, начинённой, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами», — написал он в Telegram.
Леонтьев уточнил, что все поражающие элементы были из вольфрама.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 15 человек.
В результате удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, ещё 240 повреждены.