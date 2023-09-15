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Ракета ВСУ для обстрела Новой Каховки была начинена поражающими элементами

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Ракета, которую использовали ВСУ при обстреле Новой Каховки, была начинена поражающими элементами, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Ракета ВСУ для обстрела Новой Каховки была начинена поражающими элементами
  • РИА Новости

«Ужасающий по степени цинизма террористический акт... По жилым кварталам нанесён удар ракетой, начинённой, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами», — написал он в Telegram.

Леонтьев уточнил, что все поражающие элементы были из вольфрама.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 15 человек.

В результате удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, ещё 240 повреждены.

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