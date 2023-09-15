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Число пострадавших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ возросло до 15

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Число пострадавших при обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 15 человек.
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ возросло до 15
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. 

«Число пострадавших в Новой Каховке в результате утреннего обстрела возросло до 15 человек», — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, 12 получили ранения в результате обстрела Новой Каховки.

Утром 15 сентября ВСУ нанесли массированный удар по многоэтажным жилым домам Новой Каховки.

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