«СТРАНА.ua»: СБУ сообщила ещё об одном подозрении блогеру Юрию Подоляке

Служба безопасности Украины заявила ещё об одном подозрении блогеру Юрию Подоляке.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Как отмечается в материале, блогер «наводил» ракеты ВС России на Николаев в начале украинского конфликта.

Уточняется, что Подоляка получал данные от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, ныне отбывающего пожизненное заключение за государственную измену, и передавал их российским спецслужбам.

В апреле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене.