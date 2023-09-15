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«СТРАНА.ua»: СБУ сообщила ещё об одном подозрении блогеру Юрию Подоляке

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Служба безопасности Украины заявила ещё об одном подозрении блогеру Юрию Подоляке.
«СТРАНА.ua»: СБУ сообщила ещё об одном подозрении блогеру Юрию Подоляке
  • РИА Новости

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Как отмечается в материале, блогер «наводил» ракеты ВС России на Николаев в начале украинского конфликта.

Уточняется, что Подоляка получал данные от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, ныне отбывающего пожизненное заключение за государственную измену, и передавал их российским спецслужбам.

В апреле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене.

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