СБУ заочно предъявила обвинения в госизмене блогеру Юрию Подоляке
- РИА Новости
Отмечается, что на блогера собрана исчерпывающая доказательная база.
«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Согласно данным СБУ, Подоляка находится на территории России.
27 февраля российский лидер Владимир Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову.