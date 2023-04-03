СБУ заочно предъявила обвинения в госизмене блогеру Юрию Подоляке

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене.

Отмечается, что на блогера собрана исчерпывающая доказательная база.

«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно данным СБУ, Подоляка находится на территории России.

27 февраля российский лидер Владимир Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову.