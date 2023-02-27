Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В ноябре Путин наградил военного корреспондента и руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен