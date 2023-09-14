Разведгруппа «Ночные охотники» обратила в бегство ДРГ ВСУ в Харьковской области

ВС России обратили в бегство группу диверсантов ВСУ на Купянском направлении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца разведгруппы «Ночные охотники».

По его словам, разведгруппа при помощи программы, разработанной российскими специалистами, вычислила ДРГ ВС Украины на Купянском направлении и при помощи БПЛА со взрывчаткой и артиллерии заставила украинских военных отступить.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен без боя на Запорожском направлении.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные активно сдаются в плен российским войскам.