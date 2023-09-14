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Командир «Ахмата» Алаудинов: пленных мы берём через каждые несколько дней

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные активно сдаются в плен российским войскам.
Командир «Ахмата» Алаудинов: пленных мы берём через каждые несколько дней
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Мы активно ведём переговоры с бойцами ВСУ, которые выходят на нас. Мы объясняем им порядок сдачи в плен. Обеспечиваем переход линии боевого соприкосновения. Пленных мы берём через каждые несколько дней. Это говорит о том, что подразделения врага очень сильно устали», — сообщил Алаудинов.

Он добавил, что для нормальных украинцев тот факт, что официальным представителем ВСУ является «оно», должно быть позором.

«Одно только это должно стимулировать бойцов ВСУ к тому, чтобы сдаться нам (нормальным мужикам, нормальным людям) в плен для того, чтобы остаться в живых и жить в своих традициях и обычаях», — отметил Алаудинов.

Ранее представитель Сил территориальной обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло пообещала убивать пророссийских журналистов.

13 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские военные, попавшие в плен на Запорожском направлении, рассказывают об упаднических настроениях в ВСУ.

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