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Над постами миротворцев России на Днестре участились полёты молдавских дронов

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Над миротворческими постами России на Днестре участились случаи полётов беспилотных летательных аппаратов со стороны Молдавии.
Над постами миротворцев России на Днестре участились полёты молдавских дронов
  • РИА Новости

Такое заявление сделал сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков, передаёт Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По его словам, полёты молдавских дронов зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, а также вблизи миротворческих постов на Дубоссарском направлении.

Ранее сообщалось, что Молдавия будет активно развивать программы сотрудничества с НАТО для укрепления обороноспособности и модернизации армии.

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