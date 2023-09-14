Над постами миротворцев России на Днестре участились полёты молдавских дронов
- РИА Новости
Такое заявление сделал сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков, передаёт Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По его словам, полёты молдавских дронов зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, а также вблизи миротворческих постов на Дубоссарском направлении.
Ранее сообщалось, что Молдавия будет активно развивать программы сотрудничества с НАТО для укрепления обороноспособности и модернизации армии.