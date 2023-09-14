Над постами миротворцев России на Днестре участились полёты молдавских дронов

Над миротворческими постами России на Днестре участились случаи полётов беспилотных летательных аппаратов со стороны Молдавии.

Такое заявление сделал сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков, передаёт Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По его словам, полёты молдавских дронов зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, а также вблизи миротворческих постов на Дубоссарском направлении.

Ранее сообщалось, что Молдавия будет активно развивать программы сотрудничества с НАТО для укрепления обороноспособности и модернизации армии.