Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили вертолёт Ми-8 украинской армии в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Также российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили МиГ-29 и Ми-8 ВСУ в Запорожской области за неделю.