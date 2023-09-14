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ВКС России сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

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Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили вертолёт Ми-8 украинской армии в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
ВКС России сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Также российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили МиГ-29 и Ми-8 ВСУ в Запорожской области за неделю.

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