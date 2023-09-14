Бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале заявил, что Украина лишится территорий перед переговорами с Россией.

«Мы видим, что эти области теперь официально стали частью России, и россияне никогда не отдадут их Украине, и все, кто думает, что они это сделают, живут в мире абсолютных фантазий», — сказал он.

Также он заявил о высокой вероятности того, что ещё больше новых областей вернутся обратно в состав России.

Берлетик констатировал, что с каждым днём Украина становится всё слабее, а когда украинская сторона всё же пойдёт на переговоры, их страна станет ещё меньше.

Отдельно он добавил, что Вашингтону, который использует конфликт как инструмент войны против России, безразлично, сколько украинцев погибнет.

Ранее сообщалось, что российские войска на Купянском направлении сорвали попытку наступления Киева на населённый пункт Новосёловское в ЛНР.