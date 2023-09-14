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Трёх участниц «Мисс Украина — 2023» исключили после обвинений в связях с Россией

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Трёх девушек исключили из конкурса «Мисс Украина — 2023» на фоне скандала из-за их предполагаемой связи с Россией.
Трёх участниц «Мисс Украина — 2023» исключили после обвинений в связях с Россией
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на странице конкурса красоты в соцсетях.

Отмечается, что «специальная этическая группа» проанализировала ситуацию и подтвердила «неэтичные факты» касательно ряда участниц.

«Поэтому комитет вынужден исключить трёх участниц из состава конкурса», — заявили организаторы конкурса.

Ранее украинский комик Андрей Лузан обратил внимание на биографию нескольких девушек. В том числе он заявил, что конкурсантка Ксения Магера ранее жила в Москве и якобы ходила в рестораны Аркадия Новикова — доверенного лица Владимира Путина на выборах в 2018 году. Ещё одну участницу — Иру Пилаеву — он обвинил в том, что её заметили в обществе российского ресторатора Александра Орлова несколько недель назад в Монако. При этом участница Катерина Чувашова, по его мнению, якобы является дочкой мужчины, задержанного за передачу России данных о позициях ВСУ.

Кроме того, Лузан обвинил многих участниц конкурса в том, что они якобы оказывали эскорт-услуги в Куршевеле.

Ранее в украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали скандал и негодование местных властей.

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