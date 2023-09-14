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Российские морпехи рассказали, что ВСУ часто бросают своих раненых сослуживцев

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Военкор RT Александр Пискунов показал кадры с Угледарского направления, в том числе уничтоженный британский бронеавтомобиль Mastiff и попытку украинских военных эвакуироваться. Морпехи рассказали, что ВСУ зачастую убегают с позиций, бросают своих «трёхсотых» и «двухсотых» на поле боя.

Отмечается, что украинская армия пыталась закрепиться на окраине Новодонецкого в ДНР, но российские военные отбили все атаки.

При этом ВСУ снизили интенсивность атак после понесённых тяжёлых потерь.

Как рассказал один из морпехов 40-й бригады ТОФ, в основном на данном участке фронта сейчас происходит «перестрелка артиллерийская, перестрелка стрелковым оружием [с их стороны], АГС и польскими миномётами».

Атаки ВСУ на данном участке были отражены, в том числе благодаря работе инженерных подразделений ВВО и ТОФ, так как на минных полях подорвалось много вражеской техники.

Также отличились танкисты, которые поражали технику и живую силу противника как с закрытых огневых позиций, так и выходя на прямую наводку.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.

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