Российские морпехи рассказали, что ВСУ часто бросают своих раненых сослуживцев
Отмечается, что украинская армия пыталась закрепиться на окраине Новодонецкого в ДНР, но российские военные отбили все атаки.
При этом ВСУ снизили интенсивность атак после понесённых тяжёлых потерь.
Как рассказал один из морпехов 40-й бригады ТОФ, в основном на данном участке фронта сейчас происходит «перестрелка артиллерийская, перестрелка стрелковым оружием [с их стороны], АГС и польскими миномётами».
Атаки ВСУ на данном участке были отражены, в том числе благодаря работе инженерных подразделений ВВО и ТОФ, так как на минных полях подорвалось много вражеской техники.
Также отличились танкисты, которые поражали технику и живую силу противника как с закрытых огневых позиций, так и выходя на прямую наводку.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.