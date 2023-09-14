Полковник Макгрегор: Путин ждёт краха в Европе и НАТО из-за Украины

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что президент России Владимир Путин нацелен на ведение долгосрочного конфликта на Украине в ожидании ухудшения ситуации в Европе, что приведёт к краху НАТО.

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», — заявил он.

По мнению Макгрегора, российский лидер рассчитывает на то, что европейцам надоест жить по указаниям Вашингтона, которые привели их «на путь, ведущий в ад».

«Германия уже подверглась деиндустриализации», — сказал он.

Макгрегор добавил, что российские войска готовятся начать собственное наступление, которое положит конец конфликту.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози высказал мнение, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет расцениваться Россией как провокация.