Полковник Макгрегор: Путин ждёт краха в Европе и НАТО из-за Украины
- РИА Новости
«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», — заявил он.
По мнению Макгрегора, российский лидер рассчитывает на то, что европейцам надоест жить по указаниям Вашингтона, которые привели их «на путь, ведущий в ад».
«Германия уже подверглась деиндустриализации», — сказал он.
Макгрегор добавил, что российские войска готовятся начать собственное наступление, которое положит конец конфликту.
Ранее бывший президент Франции Николя Саркози высказал мнение, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет расцениваться Россией как провокация.