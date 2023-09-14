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Военный Фидель: ВСУ у Работина почти не используют бронетехнику

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Боец российского спецназа «Осман» с позывным Фидель заявил, что украинские военные практически не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино — Вербовое, идя на штурм в основном просто пехотой.
Военный Фидель: ВСУ у Работина почти не используют бронетехнику
  • РИА Новости

«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия наших подразделений — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали», — рассказал он РИА Новости.

Фидель также добавил, что украинские военные отказались от тактики перемещения по пять — семь человек и стали передвигаться по двое, а иногда и по одному. Делается это с целью «накопить» силы в укрытиях перед очередными атаками.

Вместе с тем российский боец заявил об активизации работы артиллерии ВСУ кассетными боеприпасами.

«Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и в двух от наших позиций», — отметил Фидель.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование перебрасывает к линии фронта под Красным Лиманом возрастных мобилизованных, ограниченно годных к службе, а также вернувшихся в строй тяжелораненых.

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