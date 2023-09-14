Политик Лейк: Зеленский может использовать беженцев как террористические ячейки
- AP
Об этом она написала в соцсети X.
«Зеленский предполагает, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам», — говорится в сообщении.
По словам политика, это звучит как угроза Западу со стороны украинского президента.
«Как ещё мы должны это интерпретировать?» — заключила она.
Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.
Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной и не загонять «этих людей в угол».