Политик Лейк: Зеленский может использовать беженцев как террористические ячейки

Экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает странам Запада активизацией украинских беженцев в случае прекращения финансирования Украины.

Об этом она написала в соцсети X.

«Зеленский предполагает, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам», — говорится в сообщении.

По словам политика, это звучит как угроза Западу со стороны украинского президента.

«Как ещё мы должны это интерпретировать?» — заключила она.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной и не загонять «этих людей в угол».