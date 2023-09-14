Марочко: ВСУ перебрасывают под Артёмовск обученные НАТО подразделения

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артёмовск.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«В районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, помимо активных боевых действий, командование вооружённых формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов», — рассказал он.

Марочко уточнил, что в распоряжении этих военнослужащих находится бронетехника и артиллерия, предоставленная Западом.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование перебрасывает к линии фронта под Красным Лиманом возрастных мобилизованных, ограниченно годных к службе, а также вернувшихся в строй тяжелораненых.