Военная хроника сообщила о выдвижении дронов «Герань» в сторону Одесской области

Военная хроника сообщила о вылете до шести групп дронов «Герань» в сторону Одесской области.

«На объекты прибрежной линии, в первую очередь порты и логистические терминалы, используемые ВСУ, двигаются, предположительно, до шести групп беспилотников», — говорится в заявлении.

По предположительным данным, для отслеживания дронов ближе к Одессе переместились американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk и многоцелевой патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon.

Ранее Военная хроника заявила, что спутники NASA фиксируют сильный пожар в районе железнодорожной станции Берёзовка Одесской области.