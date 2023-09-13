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Военная хроника сообщила о выдвижении дронов «Герань» в сторону Одесской области

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Военная хроника сообщила о вылете до шести групп дронов «Герань» в сторону Одесской области.
Военная хроника сообщила о выдвижении дронов «Герань» в сторону Одесской области
  • © AP Photo/Jae C. Hong

«На объекты прибрежной линии, в первую очередь порты и логистические терминалы, используемые ВСУ, двигаются, предположительно, до шести групп беспилотников», — говорится в заявлении.

По предположительным данным, для отслеживания дронов ближе к Одессе переместились американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk и многоцелевой патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon.

Ранее Военная хроника заявила, что спутники NASA фиксируют сильный пожар в районе железнодорожной станции Берёзовка Одесской области.

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