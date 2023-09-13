Военная хроника: около железнодорожной станции в Одесской области сильный пожар

Военная хроника заявила, что спутники NASA фиксируют сильный пожар в районе железнодорожной станции Берёзовка Одесской области.

«О применении дронов или крылатых ракет по этому объекту не сообщалось, однако, если судить по количеству возгораний и их площади, по станции явно был нанесён удар. Рядом с ж/д узлом находятся промзона и зерновой элеватор, на территории которых могли размещаться некие военные цели. Примечательно также, что крупный пожар возник одновременно с нанесением ударов по портам Измаил и Рени», — говорится в материале.

Ранее Военная хроника заявила, что после ночных ударов по украинским портам Измаил и Рени в Чёрном море дежурит авиация НАТО.