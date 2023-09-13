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Телефон основательницы «Медузы» Тимченко взломали шпионским ПО Pegasus

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На iPhone основательницы издания «Медуза»* Галины Тимченко, проживающей в Латвии, установили шпионскую программу Pegasus от израильской компании NSO Group.
Телефон основательницы «Медузы» Тимченко взломали шпионским ПО Pegasus
  • РИА Новости

Как считают эксперты, программное обеспечение, дающее удалённый доступ к содержимому смартфона, было установлено на телефон Тимченко в феврале 2023 года. 

По данным газеты The Washington Post, в феврале Тимченко встречалась в Германии с покинувшими Россию журналистами. 

Газета пишет, что специалисты не увидели никаких доказательств того, что Россия имеет связи с NSO Group.

Специалисты подозревают в установке шпионского ПО спецслужбы Латвии и ФРГ.

Тимченко считает, что её телефон мог быть взломан представителями союзных стран России. В статье упоминается Азербайджан, Казахстан или Узбекистан.

В 2021 году газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

По данным СМИ, программа использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. «Проект Медуза» («Medusa Project») включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

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