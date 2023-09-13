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Пушилин сообщил о шести раненных мирных гражданах в ДНР из-за обстрелов ВСУ

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о шести раненных мирных гражданах в Донецке и Горловке из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Пушилин сообщил о шести раненных мирных гражданах в ДНР из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки», — рассказал Пушилин.

Также он заявил, что огнём ВСУ повреждены 22 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке. 

По его словам, «всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам республики 145 боеприпасов».

Ранее стало известно, что три женщины получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

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