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Три человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ

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Три женщины получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ.
Три человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Город Донецк (Киевский район): по улице 50 лет Украины, 22, ранена женщина 1942 года рождения; по улице Пятницкого, 19, ранена женщина 1957 года рождения; по улице Свободы, 26, ранена женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

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