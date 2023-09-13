Посольство: США не предлагали Грузии разместить в республике свою военную базу

Посольство Соединённых Штатов в Тбилиси заявило, что Вашингтон не предлагал Грузии разместить в республике американскую военную базу.

В сообщении американского диппредставительства отмечается, что отношения двух стран в сфере обороны основываются на укреплении оперативной совместимости, а также «поддержке Грузии в сдерживании дальнейшей агрессии и защите ее суверенной территории».

В посольстве заявили, что это «ещё лучше подготавливает Грузию к членству в НАТО».

«В целях прояснения информации, распространяемой в СМИ, США не предлагали создание американской военной базы в Грузии», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию намерено провести переговоры о повышении потолка финансирования в рамках программы «поддержки» местного самоуправления в Грузии. В USAID отмечают, что это создаст больше стимулов для реализации «важных реформ». С документом ознакомился RT.