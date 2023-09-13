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Власти Литвы заблокировали более 50 интернет-доступов к российским каналам

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Литовский регулятор заблокировал 53 IP-адреса с доступом к российским телепрограммам.
Власти Литвы заблокировали более 50 интернет-доступов к российским каналам
  • Gettyimages.ru

«Это решение принято с учётом и в соответствии с регламентом Совета Евросоюза, применяющего ограничительные меры в отношении распространения дезинформации и пропаганды против ЕС и его государств-членов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под ограничения подпадают, в частности, RT, Sputnik, «Россия 24», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия 1», «РЕН ТВ», Первый канал.

Ранее литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

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