Узнать больше

Пашинян: Армения больше не может полагаться на Россию как гаранта безопасности

Короткая ссылка
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в качестве гаранта безопасности из-за российской спецоперации на Украине.
Пашинян: Армения больше не может полагаться на Россию как гаранта безопасности
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — заявил Пашинян.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул важность приверженности трёхсторонним договорённостям.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить