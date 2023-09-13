Пашинян: Армения больше не может полагаться на Россию как гаранта безопасности

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в качестве гаранта безопасности из-за российской спецоперации на Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — заявил Пашинян.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул важность приверженности трёхсторонним договорённостям.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.