Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно отказывается от переговоров
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Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за начало переговорного процесса между Москвой и Киевом, в то время как украинский лидер игнорирует эти призывы.
«Зеленский больше всего заинтересован в войне, чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч», — резюмировал Соскин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.