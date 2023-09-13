Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно отказывается от переговоров

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией, потому что извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за начало переговорного процесса между Москвой и Киевом, в то время как украинский лидер игнорирует эти призывы.

«Зеленский больше всего заинтересован в войне, чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч», — резюмировал Соскин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.