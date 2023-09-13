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Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией

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Грузинский парламент отказался рассматривать петицию, требующую отменить прямое авиасообщение с Россией.
Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на председателя комитета Давида Сонгулашвили.

Как отметил политик, у Грузии есть чёткая позиция по поводу того, что страна не будет вводить санкции в отношении России.

«Поэтому мы считаем нецелесообразным изучать петицию и подробно её обсуждать», — подчеркнул он.

19 мая из аэропорта Внуково в Тбилиси прилетел первый прямой рейс после практически четырёхлетнего перерыва в авиационном сообщении между Россией и Грузией.

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