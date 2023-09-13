В Одесской области военную комиссию заподозрили в выдаче фальшивых справок

Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила обвинение в служебном подлоге руководству военно-врачебной комиссии в Одесской области по подозрению в выдаче фальшивых медицинских справок.

«Главное управление внутренней безопасности СБУ... ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжёлых заболеваниях у призывников.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, Черкасской и Сумской областях страны.