В Одесской области военную комиссию заподозрили в выдаче фальшивых справок
- РИА Новости
«Главное управление внутренней безопасности СБУ... ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые оформляли фальшивые медицинские справки, свидетельствующие якобы о тяжёлых заболеваниях у призывников.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, Черкасской и Сумской областях страны.