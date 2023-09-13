ВС России уничтожили живую силу ВСУ в 129 районах за сутки

Российские войска за минувшие сутки уничтожили живую силу ВСУ в 129 районах, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в операциях были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

«Уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населённого пункта Лукашево... и СТ-68 в районе населённого пункта Крутояровка... а также живая сила и военная техника противника в 129 районах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что на Донецком направлении отражены восемь атак штурмовых групп в ДНР.