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МО: ВСУ потеряли до 235 военных и станцию РЭБ на Южно-Донецком направлении

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ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы.
МО: ВСУ потеряли до 235 военных и станцию РЭБ на Южно-Донецком направлении
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

За сутки на этом направлении противник потерял до 235 военнослужащих убитыми и ранеными и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении отражены восемь атак штурмовых групп в ДНР.

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