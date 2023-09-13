МО: ВСУ потеряли до 235 военных и станцию РЭБ на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

За сутки на этом направлении противник потерял до 235 военнослужащих убитыми и ранеными и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении отражены восемь атак штурмовых групп в ДНР.